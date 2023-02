Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon fällt am Vormittag tief

Aktien in diesem Artikel Amazon 96,82 EUR

-5,87% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,2 Prozent auf 96,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 96,77 EUR. Mit einem Wert von 96,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.986 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 154,43 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 37,30 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,04 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 510,90 USD.

Amazon veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 127.101,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 110.812,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,108 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon "Prime Lite" - Gibt es die Prime-Mitgliedschaft bald günstiger?

Ausblick: Amazon präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com