Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 12:21 Uhr 0,6 Prozent. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 63.480 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 170,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2022). Gewinne von 45,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,44 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 13,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 508,90 USD für die Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 02.02.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149.204,00 USD – ein Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 137.412,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,53 USD je Amazon-Aktie.

