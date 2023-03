Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagnachmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Amazon 89,15 EUR

Die Amazon-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 93,54 USD. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,12 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.425.737 Amazon-Aktien.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,83 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 45,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,44 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 14,86 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 508,90 USD.

Am 02.02.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 149.204,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,58 Prozent gesteigert.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

