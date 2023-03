Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagvormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Amazon 87,20 EUR

0,18% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 86,84 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 86,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,69 EUR. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.251 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 154,43 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 43,77 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,04 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,72 Prozent.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 508,90 USD.

Amazon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 149.204,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 137.412,00 USD umgesetzt.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,53 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

In diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2022 investiert

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie: Trotz Stellenstreichungen plant Amazon "Großes" mit seinen Lebensmittelläden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com