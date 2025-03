Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gibt am Montagnachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 211,21 USD.

Die Amazon-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 211,21 USD. Bei 210,85 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 213,17 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.755.118 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 151,61 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,22 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 258,86 USD.

Amazon ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 187,79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 169,96 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,34 USD je Aktie belaufen.

