Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagvormittag mit Einbußen

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 94,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,62 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,00 EUR. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.989 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,90 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 146,56 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 02.02.2023. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ebenfalls ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 149.204,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,58 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

