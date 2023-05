Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Amazon 94,80 EUR

Um 16:07 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 105,16 USD nach oben. Bei 105,96 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 103,65 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 13.491.323 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 146,57 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 28,25 Prozent zulegen. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,13 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 149,11 USD für die Amazon-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 27.04.2023. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 127.358,00 USD – ein Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 116.444,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,56 USD je Aktie.

Bildquellen: Ioan Panaite / Shutterstock.com