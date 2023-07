Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 130,63 USD.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,20 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Abschläge von 37,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 153,56 USD an.

Amazon gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber -0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 127.358,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116.444,00 USD umgesetzt worden waren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 1,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

