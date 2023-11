Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Amazon zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Amazon-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 138,03 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:21 Uhr bei der Amazon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 138,03 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 12.564 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 145,86 USD markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD ab. Mit einem Kursverlust von 41,00 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 177,13 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent auf 143.083,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 127.101,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

