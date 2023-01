Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Amazon 79,08 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 78,98 EUR. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 78,96 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 152.761 Stück.

Am 29.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 154,43 EUR. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 48,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,04 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 512,20 USD.

Am 27.10.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 USD, nach 0,31 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 127.101,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110.812,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,089 USD je Amazon-Aktie belaufen.

