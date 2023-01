Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Amazon 81,76 EUR

Die Amazon-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 81,56 EUR. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 81,64 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.930 Amazon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,43 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 77,04 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 5,87 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 516,20 USD.

Am 27.10.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 127.101,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 110.812,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,089 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Bildquellen: Eddy Galeotti / Shutterstock.com