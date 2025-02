Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 239,42 USD. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 239,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 239,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.244.881 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 241,77 USD markierte der Titel am 29.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 0,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 151,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 36,68 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 250,83 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,52 Prozent auf 158,88 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.02.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Absturz von US-Technologieaktien wie NVIDIA: Markt zu abhängig von Megacaps?

Wegen angeblichem Werbeboykott: X klagt mehrere Unternehmen an

Januar 2025: Experten empfehlen Amazon-Aktie mehrheitlich zum Kauf