Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 179,78 USD zu.

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 179,78 USD zu. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 179,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 177,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 7.507.923 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 179,97 USD erreichte der Titel am 04.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 0,11 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,12 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,00 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 01.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,03 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 149.204,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 169.961,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Amazon am 25.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

