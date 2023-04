Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Amazon

Aktien in diesem Artikel Amazon 93,90 EUR

-0,05% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 93,73 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 93,66 EUR. Bei 93,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.720 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 21,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,56 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 02.02.2023 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 149.204,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137.412,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 1,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Auch Legenden liegen mal daneben: Das waren die acht größten Fehler von Warren Buffett

Siemens-Aktie, Amazon-Aktie in Grün: Russische Ex-Hacker arbeiten für westliche Konzerne

Techriesen entern den NFT-Markt: Wie Amazon und Sony dem Sektor auf die Sprünge helfen könnten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com