Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 173,48 USD nach.

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr um 2,8 Prozent auf 173,48 USD nach. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 166,00 USD nach. Bei 167,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 6.790.020 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 151,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,61 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 255,29 USD.

Amazon veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,90 USD gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 187,79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 169,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,33 USD je Aktie aus.

