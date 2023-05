Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zieht am Mittag an

Aktien in diesem Artikel Amazon 94,10 EUR

Um 12:02 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 104,15 USD zu. Im heutigen Handel wurden bisher 41.390 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 146,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 28,94 Prozent zulegen. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 149,11 USD.

Am 27.04.2023 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,38 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,37 Prozent auf 127.358,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116.444,00 USD erwirtschaftet worden.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

