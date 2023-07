Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Amazon

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Amazon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 130,31 USD.

Die Amazon-Aktie zeigte sich um 22:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 130,31 USD an der Tafel. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 131,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 130,07 USD. Bei 130,82 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 28.264.785 Amazon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 146,57 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 12,48 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 81,44 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,51 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 153,56 USD.

Amazon ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127.358,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 1,60 USD je Aktie aus.

