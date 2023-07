Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Amazon im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Amazon. Mit einem Kurs von 130,31 USD zeigte sich die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Amazon-Aktie zeigte sich um 22:59 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 130,31 USD. Die Amazon-Aktie legte bis auf 131,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 130,07 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 130,82 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 28.264.785 Amazon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (146,57 USD) erklomm das Papier am 17.08.2022. 12,48 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 60,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 153,56 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 27.04.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon -0,38 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 116.444,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 127.358,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.07.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

