Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Blick auf Amazon-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,1 Prozent auf 140,62 USD.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 9,1 Prozent im Plus bei 140,62 USD. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 142,02 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 48.387.899 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (81,44 USD). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 72,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 168,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 28.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 127.358,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121.234,00 USD in den Büchern standen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,64 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Deutsches Kreditkarten-Geschäft von Barclays zieht offenbar Investoren an

Amazon veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht: Was der Konzern tut und was er nicht tut

Amazon: Neue Seite soll sicheres Einkaufserlebnis gewährleisten