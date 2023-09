Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Amazon am Montagvormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 137,74 USD.

Die Amazon-Aktie wies um 01:59 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 137,74 USD abwärts. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 136,88 USD ab. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 139,46 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.991.536 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,63 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,28 Prozent hinzugewinnen. Bei 81,44 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 40,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,86 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 03.08.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 134.383,00 USD umgesetzt, gegenüber 121.234,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Amazon am 26.10.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 2,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

