Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,5 Prozent auf 233,79 USD.

Das Papier von Amazon legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,5 Prozent auf 233,79 USD. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 234,88 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.918.566 Amazon-Aktien.

Bei 242,51 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 3,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 30,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,63 USD.

Am 31.07.2025 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 167,70 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 147,98 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

Amazon-Aktie dennoch in Rot: Milliarden-Investition in neuseeländischen Cloud-Ausbau

Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA