Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Die Amazon-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 81,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 81,90 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 81,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 3.306 Stück.

Bei 154,75 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,52 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 5,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 512,20 USD für die Amazon-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 27.10.2022. In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,31 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 127.101,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 110.812,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen.

2022 dürfte Amazon einen Verlust von -0,092 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

