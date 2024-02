Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Montagvormittag schwächer

So bewegt sich Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 158,02 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 158,02 EUR ab. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 157,80 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,90 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.173 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 159,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2024 erreicht. 1,24 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 82,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 47,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 199,00 USD für die Amazon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 169.961,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149.204,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 4,00 USD im Jahr 2024 aus.

