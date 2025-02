Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 236,69 USD nach.

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 236,69 USD nach. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 235,51 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.669.285 Amazon-Aktien.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 151,61 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 250,83 USD an.

Amazon gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 158,88 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 169,96 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 5,15 USD im Jahr 2024 aus.

