Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag mit Abschlägen

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 103,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 20.160 Stück.

Am 06.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 168,11 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,27 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 81,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 147,67 USD an.

Am 02.02.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 149.204,00 USD im Vergleich zu 137.412,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Amazon am 27.04.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

