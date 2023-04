Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,50 EUR

-1,92% Charts

News

Analysen

Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 102,18 USD abwärts. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 102,15 USD ein. Bei 103,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 8.429.123 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2022 auf bis zu 168,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 25,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 147,67 USD je Amazon-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 02.02.2023 vor. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 149.204,00 USD umgesetzt, gegenüber 137.412,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,46 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie an der NASDAQ fester: Amazon sieht Fortschritte im Kampf gegen Produktfälschungen

Shortseller mit großem Interesse: Hohe Leihgebühren für AMC-Aktien könnten einen Shortsqueeze auslösen

Auch Legenden liegen mal daneben: Das waren die acht größten Fehler von Warren Buffett

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com