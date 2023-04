Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Amazon 94,96 EUR

0,69% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr bei 94,81 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,09 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 94,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,08 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.232 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 38,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (76,85 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 23,37 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 147,67 USD je Amazon-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 02.02.2023 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 149.204,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,58 Prozent gesteigert.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie an der NASDAQ fester: Amazon sieht Fortschritte im Kampf gegen Produktfälschungen

Shortseller mit großem Interesse: Hohe Leihgebühren für AMC-Aktien könnten einen Shortsqueeze auslösen

Auch Legenden liegen mal daneben: Das waren die acht größten Fehler von Warren Buffett

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com