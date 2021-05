Amazon-Aktie aktuell: Amazon legt zu

GO

Heute im Fokus

DAX zieht an -- Hongkong schwächer, China und Japan im Feiertag -- Deutsche Post nach starkem Quartal optimistischer -- Siemens Energy verbessert Profitabilität -- PUMA im Fokus

Merck hebt Prognose an. Hannover Rück hält an Jahreszielen fest. HUGO BOSS erzielt operativen Gewinn. Nissan verkauft Daimler-Anteile für Milliardenerlös. Lyft weitet Verlust deutlich aus. METRO schreibt rote Zahlen. NORMA profitiert von Markterholung. RATIONAL verdient wieder mehr. T-Mobile US verbucht weiter starke Geschäftszuwächse.