Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Amazon 94,75 EUR

0,19% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 11:58 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 104,49 USD zu. Im heutigen Handel wurden bisher 19.777 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 146,57 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 28,71 Prozent niedriger. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 28,31 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 149,11 USD.

Amazon ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 127.358,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 116.444,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

April 2023: Experten empfehlen Amazon-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Mit diesen sieben Prognosen lag Amazon-Gründer Jeff Bezos richtig

Amazon überzeugt bei Umsatz und Gewinn auf ganzer Linie - NASDAQ-Wert Amazon-Aktie schließt dennoch tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com