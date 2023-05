Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Amazon 95,19 EUR

0,66% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,3 Prozent auf 104,30 USD. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 104,86 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 104,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 10.635.743 Amazon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 146,57 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,08 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 149,11 USD.

Amazon ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 127.358,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 116.444,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,57 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Mit diesen sieben Prognosen lag Amazon-Gründer Jeff Bezos richtig

Amazon überzeugt bei Umsatz und Gewinn auf ganzer Linie - NASDAQ-Wert Amazon-Aktie schließt dennoch tiefer

Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel freundlich: Amazon zieht sich aus Geschäft mit Fitness-Trackern zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com