Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Amazon 94,66 EUR

0,10% Charts

News

Analysen

Bei der Amazon-Aktie ließ sich um 09:20 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 94,50 EUR. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 94,99 EUR. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,41 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,51 EUR. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.470 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 143,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 34,37 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 76,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 149,11 USD angegeben.

Amazon gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber -0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 127.358,00 USD gegenüber 116.444,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

April 2023: Experten empfehlen Amazon-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Mit diesen sieben Prognosen lag Amazon-Gründer Jeff Bezos richtig

Amazon überzeugt bei Umsatz und Gewinn auf ganzer Linie - NASDAQ-Wert Amazon-Aktie schließt dennoch tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com