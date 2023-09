Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 137,49 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 137,49 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 27.284 Aktien.

Am 05.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 143,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,47 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Mit einem Kursverlust von 40,77 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,86 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 134.383,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 121.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Jenseits von NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie & Co.: Hier sieht Goldman Sachs den langfristigen KI-Trade

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie: So schätzen die Analysten die Amazon-Aktie im August 2023 ein

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie steigt, Shopify-Aktie deutlich höher: Shopify kooperiert mit Amazon