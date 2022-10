Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 120,84 EUR

Die Amazon-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 120,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,60 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.368 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 166,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 27,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,39 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 535,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 28.07.2022 vor. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121.234,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.080,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,023 USD je Amazon-Aktie.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com