Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 125,14 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 125,14 USD. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 124,97 USD. Mit einem Wert von 126,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.769.686 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2023 auf bis zu 145,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,56 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 34,92 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,38 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 03.08.2023. Es stand ein EPS von 0,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 134.383,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121.234,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,21 USD je Amazon-Aktie belaufen.

