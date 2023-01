Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gibt am Freitagvormittag ab

Aktien in diesem Artikel Amazon 78,95 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 79,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 79,15 EUR. Bei 79,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 5.060 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,43 EUR an. 48,75 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 77,04 EUR. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 2,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 512,20 USD.

Am 27.10.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 127.101,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 110.812,00 USD umsetzen können.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.02.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,097 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

