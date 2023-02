Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Amazon 94,97 EUR

Die Amazon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 3,9 Prozent auf 95,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 94,67 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 158.990 Amazon-Aktien.

Bei 154,43 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 77,04 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,48 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 508,90 USD.

Am 02.02.2023 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Amazon mit 1,39 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent auf 149.204,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137.412,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 1,59 USD je Aktie aus.

