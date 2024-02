Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gibt am Dienstagnachmittag nach

Amazon im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 169,29 USD.

Die Amazon-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 169,29 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 168,84 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,40 USD. Zuletzt wechselten 7.526.581 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (88,12 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 199,00 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 169.961,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 149.204,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Amazon-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,08 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NASDAQ-Wert Apple-Aktie: Apples VR-Brille Vision Pro bekommt vorerst keine eigenen Apps für YouTube, Spotify und Netflix

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie: Werden Kunden von Amazons Sprachassistent Alexa bald zur Kasse gebeten?

Januar 2024: Experten empfehlen Amazon-Aktie mehrheitlich zum Kauf