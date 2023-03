Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 89,99 EUR

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 95,37 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 95,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,20 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 8.150.419 Aktien.

Bei einem Wert von 170,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2022). Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 44,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 17,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 508,90 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 02.02.2023. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.204,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Amazon am 27.04.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,48 USD fest.

