Aktienkurs aktuell

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Vormittag mit Kursplus

06.03.24 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 161,10 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Amazon 160,70 EUR 0,64 EUR 0,40% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 161,10 EUR. Bei 161,26 EUR erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 160,12 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 10.886 Aktien. Am 04.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 165,84 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 2,94 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 82,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 95,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,00 USD für die Amazon-Aktie aus. Am 01.02.2024 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 169.961,00 USD gegenüber 149.204,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 4,16 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Rot Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt am Nachmittag zurück Angespannte Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones mittags

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com