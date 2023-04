Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,07 EUR

Die Amazon-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 100,95 USD. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 99,80 USD. Mit einem Wert von 100,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 8.175.325 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 07.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,20 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,76 Prozent. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,96 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,67 USD aus.

Amazon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 137.412,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149.204,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.04.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 1,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

