Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,68 EUR

-0,34% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 92,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 92,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,54 EUR. Zuletzt wechselten 13.565 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 151,20 EUR erreichte der Titel am 07.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,82 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 76,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,67 USD aus.

Amazon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 149.204,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137.412,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Die umsatzstärksten Unternehmen der Welt

NVIDIA, Apple, Microsoft & Co: Tech-Aktien legen wieder zu - Laut Analysten dennoch kein sicherer Hafen

Apple-Aktie an der NASDAQ leichter: Apple muss im Streit um Marke Apple Music Niederlage einstecken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com