Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag leichter

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 185,47 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 185,47 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 184,81 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 186,22 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.296.309 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 12.04.2024 markierte das Papier bei 189,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,32 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,56 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,16 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 210,50 USD.

Am 30.04.2024 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,53 Prozent auf 143,31 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 127,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

