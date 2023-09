Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 136,57 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 136,57 USD. Bisher wurden heute 13.675 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 143,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 5,17 Prozent wieder erreichen. Bei 81,44 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 169,86 USD.

Amazon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,65 USD gegenüber -0,20 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent auf 134.383,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

