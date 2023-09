Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 126,96 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,8 Prozent auf 126,96 EUR. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 126,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,20 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.793 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,50 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,73 Prozent hinzugewinnen. Bei 76,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 169,86 USD an.

Amazon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 134.383,00 USD – ein Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 121.234,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Amazon am 26.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 USD je Amazon-Aktie belaufen.

