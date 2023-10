Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 124,51 USD.

Die Amazon-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 124,51 USD. Die Amazon-Aktie sank bis auf 124,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 7.746.537 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,86 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,15 Prozent. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,60 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,38 USD.

Amazon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 USD, nach -0,20 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 121.234,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 134.383,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,21 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Netflix, Disney & Co. tun sich zu Streaming-Allianz zusammen

Amazon- und Microsoft-Aktien an der NASDAQ tiefer: Briten überprüfen Cloud-Geschäft von Microsoft und Amazon

Datum steht fest: Amazon Prime Day 2.0 angekündigt - das können Amazon-Kunden erwarten