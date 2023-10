Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Amazon zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 119,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 119,70 EUR zu. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 119,70 EUR. Bei 119,12 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 6.201 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 137,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,55 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 76,85 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 35,80 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,38 USD.

Amazon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,65 USD gegenüber -0,20 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 134.383,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 121.234,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Netflix, Disney & Co. tun sich zu Streaming-Allianz zusammen

Amazon- und Microsoft-Aktien an der NASDAQ tiefer: Briten überprüfen Cloud-Geschäft von Microsoft und Amazon

Datum steht fest: Amazon Prime Day 2.0 angekündigt - das können Amazon-Kunden erwarten