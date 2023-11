Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon legt am Montagnachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 140,14 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,1 Prozent auf 140,14 USD. Bei 140,62 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 138,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 10.248.919 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,86 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 4,08 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 81,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 177,13 USD.

Am 26.10.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143.083,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 127.101,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 2,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

