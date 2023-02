Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,70 EUR

Die Amazon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 2,9 Prozent auf 92,49 EUR ab. Die Amazon-Aktie sank bis auf 92,31 EUR. Mit einem Wert von 95,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 127.546 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 154,43 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 40,11 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,04 EUR am 28.12.2022. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 20,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 508,90 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 02.02.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Amazon hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,39 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149.204,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137.412,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 1,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

