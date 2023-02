Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 95,41 EUR

Das Papier von Amazon legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 95,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 95,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.058 Amazon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 77,04 EUR. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 24,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 508,90 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 02.02.2023. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ebenfalls ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.204,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 137.412,00 USD eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.04.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 1,59 USD im Jahr 2023 aus.

