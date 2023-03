Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Amazon 88,31 EUR

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 12:02 Uhr 0,5 Prozent. Im heutigen Handel wurden bisher 36.329 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 44,85 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 15,69 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 508,90 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 149.204,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 137.412,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 1,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

